"Ciottolando con gusto" a Malcesine tra sapori locali, musica e divertimento

Ogni anno "Ciottolando con gusto" è un grande successo e ogni anno "Ciottolando Gourmet" offre a tutti coloro che vi partecipano interessanti sorprese e belle novità. Quest'anno l'evento enogastronommico di Malcesine si terrà il 21 e 22 settembre.

A farla da padrone, come sempre, saranno piatti tipici del territorio, musica e un’atmosfera unica, rilassata, magica, per godere insieme le ultime note d’estate.

Ciottolando Gourmet

Il "Ciottolando Gourmet" offre, oltre all’accesso ai "Giardini dei sapori" il tour dei ristoranti aderenti (vedi tutte le tappe) in cui il ciottolatore, seguendo la mappa, come in una caccia al tesoro del gusto sarà il protagonista indiscusso dell’evento. Ogni ristorante, facilmente identificabile, grazie alla grande foto posizionata ad hoc nello splendido borgo, farà gustare ai ciottolatori comodamente seduti, piatti diversi realizzati con ingredienti a km 0.

Le pietanze verranno presentate con dovizie di particolari e abbinate a vini del territorio. Ci saranno ristoranti che proporranno l’antipasto altri i primi, altri ancora i secondi e dolci, in modo che ognuno possa comporre un menù su misura, naturalmente con la massima libertà di decidere da quale piatto iniziare e con quale terminare il proprio percorso Gourmet.

L’evento durerà dalle 12 alle 22 di sabato 21 settembre e dalle 12 alle 20 di domenica 22 settembre.

Il ciottolatore che avrà acquistato un biglietto avrà l’entrata gratuita al Castello Scaligero ed al Museo della Pesca di Cassone, lo sconto per la Funivia Malcesine Monte Baldo, l’utilizzo gratuito del servizio Tourist Bus, parcheggio gratuito per i 2 giorni dell’evento.

Informazioni e contatti

Web: https://ciottolando.com

Evento Facebook