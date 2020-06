Il programma dei film per la rassegna "Cinem(A)teatro" a Valeggio sul Mincio

Cinema tra le Torri cambia veste e, per questa estate, diventa "Cinem(A)teatro", ospite nel cortile di Teatro Smeraldo, storico luogo di aggregazione valeggiano, sotto l’egida di arte, spettacolo, cultura. Saranno 9 film (anziché 8!) scelti tra le più interessanti proposte del panorama cinematografico internazionale, da gustare in tutta sicurezza, nell'ampio parco retrostante il teatro, dove tanti valeggiani hanno ammirato altrettante pellicole, nel primo cinema open air locale nei ruggenti anni '60. In caso di maltempo, le proiezioni si spostano all'interno del teatro.

Il programma

Mercoledì 1 Luglio, ore 21.15

Mio fratello rincorre i dinosauri

Regia di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma - Drammatico

Mercoledì 8 Luglio, ore 21.15

Book Club - Tutto può succedere

Regia di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen- Commedia

Mercoledì 15 Luglio, ore 21.15

Il mistero di Henri Pick

Regia di Rémi Bezancon, con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz - Commedia

Mercoledì 22 Luglio, ore 21.15

Non ci resta che vincere

Regia di Javier Fesser, con Javier Gutierrez, Sergio Olmo, Julio Fernandez - Commedia, drammatico

Mercoledì 29 Luglio, ore 21.15

Judy

Regia di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell - Biografico, drammatico, musicale

Mercoledì 5 Agosto, ore 21

L'ufficiale e la spia

Regia di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner - Drammatico, storico

Mercoledì 12 Agosto, ore 21

Cena con delitto - Knives Out

Regia di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson - Thriller, giallo

Mercoledì 19 Agosto, ore 21

Cattive Acque

Regia di Todd Haynes, con Mark Ruffalo, Anne Hathway, Tim Robbins - Drammatico

Mercoledì 26 Agosto, ore 21

Chei fine ha fatto Bernadette?

Regia di Richard Linklater, con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Laurence Fishburne - Commedia, drammatico

Informazioni e contatti

Le modalità di accesso saranno conformi alle disposizioni indicate dal Governo e dalla Regione Veneto per il contenimento del contagio da Covid19.

Biglietto intero: 6 euro - ridotto over 65: 5 euro - ridotto ragazzi: 3 euro - N.1 ingresso omaggio con tessera Pro Loco Valeggio 2020.

Tel. 045.7951880

Mail: tourist@valeggio.com

Web: https://www.facebook.com/ProLocoValeggio/

Evento Facebook