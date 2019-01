"La Dama di Picche" di Čajkovskij dalla Royal Opera House al cinema teatro San Massimo

Il 2019 della Royal Opera House al cinema si aprirà il prossimo 22 gennaio alle 19.45, quando La Dama di Picche di Čajkovskij verrà trasmessa nei cinema italiani, a Verona presso il cinema teatro San Massimo, in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Covent Garden, a Londra (elenco delle sale a breve su www.nexodigital). La proiezione sarà presentata da Clemency Burton-Hill.

La Dama di Picche racconta la storia di German (Aleksandrs Antonenko), un soldato senza soldi, ossessionato sia dal gioco d’azzardo sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria Westbroek). Dopo che German prova a scoprire il trucco della carta vincente dalla nonna di Liza, la Contessa (Felicity Palmer), quest’ultima muore per lo spavento e l’ossessione di German si trasforma in follia. La produzione originale diStefan Herheim pone lo stesso compositore nel cuore dell’azione. La Dama di Picche comprende alcune delle più memorabili musiche diČajkovskij, con grandiosi cori, intime arie e duetti appassionati. Sul podio salirà Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera.

Gli appuntamenti con la Royal Opera House al cinema offrono al pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performers. Nella stagione 2017/18 più di un milione di persone a livello internazionale hanno assistito a una produzione di un’opera di punta o di un balletto della Royal Opera House in uno degli oltre 1.500 cinema che partecipano all’iniziativa in 51 nazioni.

In Italia la stagione 2018-2019 della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Classica HD, MYmovies.it, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.