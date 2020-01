Al Cinema Rivoli in anteprima il film girato a Verona "Una storia d’arte"

Verona nei festival cinematografici di tutto il mondo. Il film "Una storia d’arte", realizzato interamente nella nostra città, dopo essere stato sul red carpet in Argentina, è pronto a prendere il volo. L’anteprima italiana però non poteva che essere in terra scaligera. L’appuntamento per tutti è giovedì 30 gennaio, alle 19.30, al cinema Rivoli in piazza Bra.

Il film, diretto da Marco Pollini e prodotto da Ahora!Film, è la trasposizione cinematografica di un’opera scritta da Gianfranco De Muri. La storia è quella di Elvira, una donna borghese di 70 anni, interpretata da Loretta Micheloni, la cui passione per la pittura la spingerà a trasporre i suoi sogni artistici in un giovane pittore, Antonio, portato sul set da Lorenzo Maggi. Maestranze e giovani attori del cast sono tutti veronesi, così come sceneggiatori, costumisti, truccatori e collaboratori.

Protagonisti assoluti delle immagini scorci, strade e piazze del centro storico scaligero, trasformati per l’occasione nei mesi scorsi in un set cinematografico. Così come una villa della Valpolicella e la galleria d’arte Massella.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale.

Previsto il biglietto d'ingresso, per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale del cinema Rivoli.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67638