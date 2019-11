Presso Modus la rassegna cinematografica "Tu Donna"

Al via la rassegna Tu Donna Cinema con il primo ciclo di film, incentrato sul tema della violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quattro appuntamenti durante il mese di novembre, ogni martedì alle ore 20 presso il Teatro Modus in piazza Orti di Spagna a Verona.

Dopo il successo ed i positivi, crescenti, riscontri delle scorse edizioni, Modus ripropone il percorso Tu Donna che intende celebrare la figura della donna e declinare alcune riflessioni al femminile; un calendario di appuntamenti che fa da ideale ponte tra le ricorrenze del 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) e dell'8 marzo (Giornata internazionale della donna), per non limitare la trattazione di queste tematiche alle sole date istituzionali.

Alla prosa si affiancano due cicli di film che trattano tematiche psicologico-psicoanalitiche e giuridico-sociali. Alle proiezioni seguono dibattiti condotti da psicologi e psichiatri dell’Associazione Convergenze e avvocati dell’Associazione VE.G.A. Il ciclo di novembre verte sul tema della violenza di genere, mentre il ciclo di marzo tratta le tematiche dell'emancipazione e dei diritti della donna. Il percorso Tu Donna è organizzato in collaborazione con l’Associazione VE.G.A (Associazione Giuriste Veronesi Associate), l’Associazione Convergenze (associazione di ricerca e formazione in psichiatria, psicoterapia e psicologia analitica) e con il prezioso contributo e patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona.

Per il terzo anno, l’Assessorato affianca Modus nel sostenere e promuovere il programma del percorso culturale Tu Donna. Permangono le proposte della rassegna teatrale e i due cicli di conferenze, entrambi arricchiti dalle proiezioni cinematografiche, che si avvalgono quest’anno della supervisione di Verona Film Festival.

L'ingresso è riservato ai possessori della card AMICI DI MODUS PER TU DONNA.CINEMA rilasciata per ciascun ciclo di film a fronte di una donazione di 10 euro o 12 euro a sostegno dei costi generali e delle attività di Modus.

Programma film di novembre

MAR 5 NOV, ore 20 FOXFIRE di Laurent Cantet / Francia, 2012 Il film racconta le vicende di un gruppo di adolescenti di una piccola città dello Stato di New York negli anni '50: decise a vendicarsi delle umiliazioni subite dagli uomini, le protagoniste fondano la società segreta "Foxfire", sfidando ogni regola sociale e scardinando il soffocante conformismo dell’epoca. Scopriranno presto, però, che la libertà ha un prezzo molto alto. Con gli psicologi di Convergenze.

Informazioni e prenotazioni

Web: www.modusverona.it