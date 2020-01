Al Teatro Modus "Dialoghi tra cinema e psicologia. I sogni, l’inconscio, i deliri"

Dal cinema riflessioni su sociale, famiglia, relazioni personali ed identità. Ritorna per il secondo anno consecutivo la mini rassegna "Dialoghi tra cinema e psicologia. I sogni, l’inconscio, i deliri", in programma per otto serate al teatro Modus, in piazza Orti di Spagna a San Zeno.

Le proiezioni si terranno dal 21 gennaio al 31 marzo, il martedì, a partire dalle 20.30, con ingresso libero. E’ richiesta la prenotazione, da effettuare online sul sito modusverona.it.

In programma la proiezioni dei film:

Il ragazzo invisibile, il 21 gennaio;

Rocketman, il 28 gennaio;

I sogni segreti di Walter Mitty, il 18 febbraio;

Essere John Malkovich, il 25 febbraio;

Donne senza uomini, il 3 marzo;

Beate, il 10 marzo;

The Help, il 24 marzo;

La battaglia dei sessi, il 31 marzo.

Al termine di ogni film saranno proposti momenti di dialogo con il pubblico, con il supporto in sala dello psichiatra e psicoterapeuta Stefano Baratta e della psicologa Irene Tommasi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Convergenze, promotrice del progetto con Modus Teatro Impiria.

Informazioni e contatti

Il programma completo dell’iniziativa sul sito modusverona.it