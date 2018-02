Verona ha un nuovo cinema: inaugura presso Modus la rassegna Cinema Mundi con il film "Como Estrellas fugaces"

Modus, il nuovo spazio a vocazione internazionale per proposte artistiche e culturali, diventa anche “Cinema/Teatro”: giovedì 15 febbraio alle ore 21.00 il primo appuntamento della rassegna Cinema Mundi con il film “Como Estrellas fugaces” della regista Anna di Francisca, proiettato in lingua originale con sottotitoli.

A impreziosire l’anteprima, il rinfresco offerto dal ristorante spagnolo Redondo Iglesias – Maestros Jamoneros, che delizierà gli ospiti per una serata all'insegna della più autentica atmosfera iberica.

Modus alternerà proiezioni in lingua originale all'interno della rassegna Cinema Mundi a film in lingua italiana nella rassegnaCinema D'art et D'essai, dedicata alla proiezione di pellicole d’autore che trattano tematiche impegnate e d'interesse artistico e culturale.

A partire dal 15 febbraio, ogni giovedì e domenica Modus intratterrà il suo pubblico con una programmazione selezionata a cura di Ahora! Film, con la direzione artistica del produttore e regista Marco Pollini.

Modus per l'occasione ha studiato una campagna di biglietti e promozioni adatta a tutti gli spettatori.