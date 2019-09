Al via la nuova stagione del Cinema Metropol di Villafranca

Ritorna il grande cinema a Villafranca in sala Ferrarini (piazzetta Villafranchetta, 1). Il Cinema Metropol apre i battenti a tutti gli amanti del grande schermo sabato 28 e domenica 29 settembre con “Il Re Leone” per i più piccoli e “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino per gli adulti.

Non è tutto. Per festeggiare l’apertura della stagione cinematografica, l’Associazione Culturale Metropol propone venerdì 27 settembre, alle ore 21, ai soci che desiderano rinnovare la tessera per l'anno 2019/2020 (che dà diritto a entrare a prezzo agevolato a tutte le proiezioni) e a tutti coloro che vogliono iscriversi, il film, con ingresso gratuito, “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda, una pellicola dedicata all’attenzione per gli altri e al rispetto della diversità e parte dall’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. «È un omaggio che vogliamo fare a tutti i 590 soci che ci hanno dato fiducia e ci hanno sostenuto lo scorso anno», afferma Mauro Sorio, presidente dell’Associazione, «e a quelli che vorranno farne parte in questo nuovo anno sociale. Il cinema a Villafranca, è bene ricordarlo, è possibile, - continua Sorio - grazie al fattivo supporto dell’Amministrazione comunale e dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero nei fine settimana per il buon funzionamento delle proiezioni».

Confermato l’appuntamento de “I Venerdì del Metropol”, una sorta di cineforum aperto a tutti (non occorre essere tesserati) che a partire da ottobre proporrà i seguenti film: L'amour flou (4 ottobre); Dolor y Gloria (11 ottobre); Sir - Cenerentola a Mumbai (18 ottobre); Il Regno (25 ottobre). Il sabato e la domenica alle prime visioni per bambini e adulti.

A partire quindi da sabato 28 settembre e fino a maggio (salvo l’interruzione di febbraio per lasciare la sala alla Compagnia Aurora per la tradizionale “Rivista” di carnevale) riprenderanno le proiezioni con gli orari e i prezzi dell’anno scorso: sabato e domenica ore 15, 18 e 21; il venerdì, con “I Venerdì del Metropol”, ore 21. Durante tutte le proiezioni sarà possibile aderire o rinnovare la tessera all’Associazione Culturale Metropol (euro 10) che permette di entrare al cinema il venerdì pagando euro 3,50 anziché 5 e il sabato e la domenica a euro 5 anziché 6,50. Resta in vigore anche per quest’anno la possibilità per i ragazzi con meno di 18 anni di usufruire dell’ingresso ridotto. «Uno dei nostri obiettivi, - ci tiene a precisare Mauro Sorio, presidente dell’Associazione Metropol - rimane quello di portare genitori e bambini al cinema e per questo il sabato alle ore 15 la proiezione avrà un biglietto d’ingresso unico di 5 euro».

Informazioni e contatti

Per essere costantemente aggiornati sui film che verranno proiettati si può consultare il sito internet www.cinemametropol.com o la pagina Facebook.