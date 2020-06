"Alcione sotto le stelle", al via la rassegna di cinema all'aperto in Borgo Venezia

Un’estate di cinema (all’aperto) con “Alcione sotto le stelle” Dal 2 luglio al 1° settembre torna la terza edizione di “Alcione sotto le stelle”, la rassegna cinematografica estiva dell’Associazione Believe. Diciotto serate all’aperto, al Campetto San Pio X di Borgo Venezia, durante le quali sarà possibile godersi un buon film sotto il cielo stellato di Verona. Si comincia giovedì 2 luglio alle 21.30 con la commedia “La Belle Époque”. Verona, 29 giugno 2020 - È tornata la bella stagione e, con essa, il grande cinema targato Believe APS. Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, è finalmente arrivato il momento di tornare a sedersi sotto il cielo stellato di Verona per godersi tanti buoni film grazie alla rassegna cinematografica estiva “Alcione sotto le stelle”, organizzata dal giovane team Believe.

Giunta ormai alla sua terza edizione, l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Verona, si svolgerà dal 2 luglio al 1° settembre, ogni martedì e giovedì alle 21.30, all’aperto e in una location del tutto nuova: quella del Campetto San Pio X, in via Biondella 9, a Verona. Tanti i titoli in programma, per un totale di 18 serate all’insegna del buon cinema e del divertimento per tutta la famiglia. Si parte giovedì 2 luglio con “La Belle Époque”, commedia a tratti drammatica del regista francese Nicolas Bedos. Si prosegue poi martedì 7 luglio con un altro capolavoro del cinema d’Oltralpe: “Qualcosa di meraviglioso”, film biografico di Pierre-François Martin-Laval, che narra la storia di un bambino in fuga dal Bangladesh destinato a diventare un campione di scacchi.

Giovedì 9 luglio sarà invece la volta di un’acclamata pellicola tutta italiana “Il Traditore” di Marco Bellocchio, che ripercorre la storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta. Tra gli altri film in programma: “Mio fratello rincorre i dinosauri”, “Cattive Acque”, “Sulle ali dell’avventura”, “L’ufficiale e la spia”, “Odio l’estate”, “Tutto il mio folle amore”, “Jo Jo Rabbit”, “Aladdin”, “Tuttapposto”, e tanti altri. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di diventare “giudice” e votare il film preferito dell’edizione 2020 grazie all’App bePLAY (disponibile sia per iOS che per Android).

Informazioni e contatti

I biglietti possono essere acquistati alla cassa la sera stessa della proiezione, ma per chi volesse evitare la fila è possibile acquistare il biglietto sul sito dell’associazione Believe (www.believegroup.it). Il prezzo per l’ingresso è di 5 euro per gli adulti, ridotto a 4 euro per i ragazzi under 14.

Per quanto riguarda le disposizioni anti-Covid19, saranno rispettate le norme di sicurezza, quali il distanziamento sociale, con la possibilità di sedere vicini per i componenti appartenenti allo stesso nucleo famigliare o conviventi; l’uso della mascherina fino a quando non ci si è seduti al proprio posto e igienizzazione frequente delle mani.

L’ingresso sarà vietato a chi presenta sintomi quali temperatura corporea superiore a 37,5°. In caso di tempo incerto, sul sito internet, sulla pagina Facebook e sull’applicazione sarà comunicato se la proiezione si farà. In caso di pioggia a proiezione iniziata, non verrà rimborsato il biglietto. I film potrebbero essere recuperati il mercoledì o subire variazioni.