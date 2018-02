In Gran Guardia la proiezione del film "Parola di Dio" di Kirill Serebrennikov

C’è anche la regia provocatoria del maestro russo Kirill Serebrennikov nel calendario degli “incontri con la cultura russa”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con Verona Film Festival che fino al 19 marzo proietterà i migliori film russi dell’ultimo decennio selezionati dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame (Palazzo della Gran Guardia – terzo piano - ogni lunedì alle 20:30 ingresso libero).

Lunedì 26 febbraio, infatti, sul grande schermo della Gran Guardia sarà proiettato “Parola di Dio”. In questo film, presentato a Cannes nel 2016, Serebrennikov affronta un tema delicato quanto attuale: quello della deriva integralista e fondamentalista della religione.

Ispirato a una pièce teatrale del tedesco Mayenburg, la trama stringe l’obiettivo su Veniamin, studente liceale in crisi adolescenziale che interpreta la Bibbia e il cristianesimo ortodosso con un approccio ossessivo ed estremo. Il giovane attacca le abitudini e le idee di compagni e insegnanti a colpi di citazioni dal Vecchio Testamento, in un’escalation di fanatismo religioso che lo porterà su posizioni sempre più lontane dalla realtà. Questa la traccia per una riflessione che coinvolge tutte le religioni e in generale tutti i ‘credo’ nel momento in cui attecchiscono in forma estremizzata sulle fragilità e sulle paure individuali, specialmente se amplificate dalla giovane età.

Tra i molti riconoscimenti e le nomination ottenute, “Parola di Dio” si è aggiudicato il “François Chalais Award” al Festival di Cannes e il premio per la migliore direzione al Sochi Open Russian Film Festival.

La rassegna cinematografica “incontri con la cultura russa” è organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero.