"En plain air", cinema d'autore all'aperto presso le biblioteche di Borgo Roma e Borgo Trieste

Cinema in biblioteca, ma all’aperto. Si chiama "En plain air" l’originale iniziativa proposta dalle biblioteche Caliari in Borgo Roma e Mondadori in Borgo Trieste per godere delle ultime serate estive con la visione di un film d’autore.

Si parte lunedì 27 agosto, negli spazi esterni della Caliari, con la rassegna “Il viaggio”, tre lunedì di proiezioni dedicate ad affreschi cinematografici quali “On the road” (27 agosto), “Capitan fantastic” (3 settembre), “Il sorpasso” (10 settembre).

I mercoledì di Borgo Trieste prenderanno invece il via il 29 agosto. “Giovani ribelli” è invece il tema scelto per la rassegna in cui saranno proiettati “Sing street” (29 agosto), “Harold e Maude” (5 settembre), “Kill your darlings” (12 settembre).

Le proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, inizieranno alle 20.30.

L’entrata è gratuita e aperta a tutti.