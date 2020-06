A Verona presso la parrocchia di San Felice Extra la rassegna "Cinema felice"

Quest'estate purtroppo non potremo accogliervi al nostro tradizionale appuntamento, la Festa di San Felice, ma abbiamo pensato a un modo alternativo per allietarvi le calde serate estive in tutta sicurezza! A partire dal 19 giugno, il martedì e venerdì, saremo pronti ad accogliervi nel cortile parrocchiale per il Cinema Felice, il nostro cinema all'aperto, per grandi e piccini!

È un modo diverso per trascorrere questa estate diversa "#distantimauniti", sempre nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo a contattarci sulla nostra pagina Facebook "Festa di San Felice Extra" o all'indirizzo email festadisanfelice@gmail.com per tutti i dettagli!

Informazioni e contatti

Apertura cancelli ore 20.30 e all'interno del cortile sarà attivo il servizio bar.

Vi aspettiamo numerosi. Il costo del biglietto sarà di 3 euro grazie al contributo degli sponsor.

Web: https://www.facebook.com/Festa-di-San-Felice-Extra