Il cinema all’aperto torna a Cavaion Veronese con Ippogrifo Produzioni

Il Comune di Cavaion, nella già fitta estate di eventi e appuntamenti, propone per la prima volta dopo molti anni il cinema all’aperto nell’Arena del Teatro Torcolo. Quattro appuntamenti, ogni due settimane, sempre di giovedì, a partire dal 7 giugno.

La rassegna realizzata in collaborazione con il veronese centro di produzione Ippogrifo Produzioni, avrà un biglietto unico di ingresso di € 3. In caso di maltempo le proiezioni verranno comunque realizzate, al chiuso, presso l’auditorium nella stessa struttura.



7 GIUGNO COCO - Il Miglior film di Animazione dell'anno! Ambientata in Messico la nuova avventura Disney - Pixar che ci travolge di allegria ed avventure. Una storia di famiglia... dell'altro mondo, coloratissima ed emozionante.

21 GIUGNO A CASA TUTTI BENE - L'ultimo film del regista Gabriele Muccino: personaggi fedeli a se stessi in questa commedia dolce amara che rispecchia tutti i must del regista romano: le dinamiche familiari, i conflitti travolgenti e sconvolgenti, il cast numerosissimo e di altissimo livello che vi farà sorridere, muovere e commuovere

5 LUGLIO IL DIRITTO DI CONTARE - In collaborazione con Tè Donna

Tratto da una storia vera e per questo ancora più emozionate il racconto di questo film che ha fatto incetta di grandi premi e numerose nomination trattando con grazie, leggerezza e ironia il ruolo di tre afroamericane alla Nasa negli Anni 60 e il loro incredibile contributo alla Corsa allo Spazio.

19 LUGLIO AL CINEMA CON BUSTER KEATON + MUSICA DAL VIVO - Evento speciale! Il grande cinema muto del Maestro Buster Keaton con l'accompagnamento dal vivo al pianoforte. Imperdibile occasione in una location mozzafiato per godere di uno dei più grandi capolavori dell'intera storia del cinema.

Informazioni

CINEMA POSTO UNICO 3 EURO

Barbara Baldo, per Ippogrifo Produzioni, 349.3855245

Eventi e aggiornamenti alla pagina FB “Ippogrifo Produzioni”

Tag: #cinemaallapertoverona #ippogrifoproduzioni #cavaionveronese

Pagina Facebook Cinema all’aperto, Verona

Web: www.ippogrifoproduzioni.com Mail: infoippogrifo@gmail.com