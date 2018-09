Cinema all'aperto in biblioteca: ultime proiezioni a Verona

Ultimi appuntamenti con "En plain air", il cinema all’aperto in biblioteca. La rassegna, realizzata nelle biblioteche Caliari in Borgo Roma e Mondadori in Borgo Trieste, la settimana prossima propone due film d’autore come proiezioni conclusive della manifestazione.

Lunedì 10 settembre, negli spazi esterni della Caliari, sarà possibile vedere “Il sorpasso”; è consigliato portare coperte o tappeti per sedersi sul prato. Mercoledì 12 settembre, invece, in Borgo Trieste, verrà proiettato il film “Kill your darlings”.

Le proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano, inizieranno alle 20.30.

L’entrata è gratuita e aperta a tutti.