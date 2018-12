All'Alcione torna il cinema d'autore made in USA con "The Shining" di Kubrick

Il film cult di Stanley Kubrick “The Shining” verrà proiettato all’Alcione venerdì 21 dicembre, alle ore 21, in conclusione della rassegna cinematografica “Il piacere degli occhi - America Oggi” promossa dal Comune insieme alla Verona film Commission.

Per la prima volta in Italia, il film verrà presentato nella sua versione integrale, restaurata in 4k, e in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Proprio in questi giorni, il National Film Registry, in occasione del suo 30° anniversario, ha aggiunto 25 nuovi film tra i quali risulta anche “The Shining”.

Il prezzo del biglietto intero è di 6 euro, il ridotto (under 26, over 60, abbonati cineforum Alcione, Cral Comune di Verona) è di 4 euro.