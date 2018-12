All'Alcione il cinema d'autore dei fratelli Coen con il film "Blood Simple"

Venerdì 14 dicembre, alle 21, al cinema Alcione, verrà proiettata la nona pellicola della rassegna cinematografica “Il piacere degli occhi – America Oggi”. In programma “Blood Simple” dei fratelli Coen, in lingua originale con sottotitoli in italiano. La visione è riservata ai maggiori di 18 anni.

Il film segna l’esordio dei fratelli Coen nel 1984. La trama, sviluppata in un’ottica postmoderna, racconta di un uomo che, scoperto il tradimento della moglie con un barista, incarica lo stesso investigatore privato che aveva fornito le prove dell’adulterio, di uccidere la coppia. Ma i piani dell’ambiguo investigatore sono ben altri.

Il prezzo del biglietto intero è di 6 euro, il ridotto (under 26, over 60, abbonati cineforum Alcione, Cral Comune di Verona) è di 4 euro.

Per informazioni chiamare al numero 045 8005348 o visitare il sito www.veronafilmfestival.comune. verona.it.