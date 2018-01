Il cinema che conta: anteprima a Verona del film "Paradise" di Andrey Konchalovskiy

Prenderà il via venerdì 2 febbraio, al cinema Alcione, la nuova rassegna “Il piacere degli occhi: il cinema che conta”. Cinque proiezioni, sia in orario pomeridiano che serale, di film ancora inediti a Verona, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La prima visione sarà “Paradise”, l'ultimo capolavoro del maestro Andrey Konchalovskiy, premiato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2016.

Sinossi

Olga, aristocratica russa e membro del Fronte di Resistenza francese, viene arrestata per aver nascosto due bambini ebrei. Sofisticata e astuta, prova a sedurre il suo aguzzino per sfuggire alla tortura ma la morte dell'uomo per mano dei partigiani la condanna ai campi di concentramento.

Assegnata allo smistamento degli oggetti appartenuti alle vittime dello sterminio, Olga viene riconosciuta da Helmut, un alto ufficiale tedesco che aveva abbagliato qualche anno prima in Toscana. Il sentimento dell'uomo per Olga, le garantisce presto la libertà e un salvacondotto per la Svizzera. Ma le cose andranno diversamente e Olga si guadagnerà un posto in paradiso.



Alla proiezione delle 21.00 saranno presenti lo storico Carlo Saletti e il critico cinematografico Giancarlo Beltrame.

Informazioni

L’ingresso intero è di 6 euro, ridotto a 4 euro per under 26, over 60, abbonati al cineforum Alcione o iscritti al Cral. È possibile a 20 euro acquistare la tessera per tutti i 5 film, valida poi anche per la seconda edizione di “¡España te quiero!”.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.veronafilmfestival.comune. verona.it.

Gallery