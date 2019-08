Cineforum Santa Teresa a Verona

Da giovedì 3 ottobre, torna l'appuntamento settimanale al Cinema Teatro S.Teresa

Acquistare la tessera 2019/2020...conviene! La tessera serale del Cineforum (al costo di 67 euro) dà diritto alla visione di 23 film.

Per ciascun film vengono effettuate 5 proiezioni, ed ogni settimana è possibile scegliere giorno e orario differente.

I giorni di proiezione sono:

il giovedì alle 21.

il venerdì alle 16.30 e alle 21.

il martedì successivo alle 18.30 e alle 21.15 (salvo alcuni cambiamenti per festività o festival segnalati sul programma di sala e sul nostro sito internet).

La tessera pomeridiana del Cineforum (al costo di 57 euro) dà diritto alla visione di 23 film, ma consente l'ingresso solo (e senza eccezioni) alle proiezioni pomeridiane, ovvero il venerdì alle 16.30 e il martedì successivo alle 18.30.

La tessera consente di vedere ciascun film una sola volta. Inoltre potrai trovare:

un ampio e comodo parcheggio gratuito

un cinema privo di pubblicità commerciale

trailer dei film successivi

una scheda dedicata per ogni film, con recensioni e valutazioni

un tablet su cui esprimere il proprio giudizio dopo ogni proiezione

un servizio bar per attendere in compagnia l'inizio di ogni proiezione

È comunque possibile l'ingresso alla singola proiezione con biglietto unico al costo di 6,50 euro.

Informazioni e contatti

Per maggiori info, per conoscere l'elenco dei film, e per prenotare la tessera è possibile visitare il nostro sito e/o compilare il modulo che troverete a questo link:

www.teatrosantateresa.org/cineforum-20192020.

Gallery