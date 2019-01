Torna a Verona il cineforum in lingua inglese organizzato da Prospettiva Famiglia ​

Torna il cineforum in lingua inglese “English film-forum for learning”, organizzato da Prospettiva Famiglia e dalla rete di scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme”, in collaborazione con il Comune e l’Agsm.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione e in programma fino al 19 marzo, propone la visione di film in lingua originale con sottotitoli, in un’ottica formativo-culturale. Le proiezioni si terranno al Cinema Aurora in via Fracastoro 17, nei pressi della Parrocchia S. Giuseppe fuori le Mura, alle 20.30.

L’appuntamento è per il 5 febbraio con la proiezione del film “Argo” diretto e interpretato da Ben Affleck, cui seguirà, il 19 febbraio, la pellicola biografica “Darkest hour” (L’ora più buia) di Joe Wright; il 19 marzo sarà la volta di “Murder on the Orient Express” (Assassinio sull’Orient Express) di Kenneth Branagh.

Le proiezioni saranno introdotte dai docenti di madrelingua Mark Jeffrey Newman e Fiona Clancey, a cui sarà affidata anche la parte conclusiva della serata, dedicata al dibattito.

Una proiezione speciale dei film “Wonder” e “Colleteral Beauty” sarà riservata alle scuole superiori e medie, nelle mattine del 5, 20 e 27 febbraio.

Per assistere alle riproduzioni dei film in programma è necessario acquistare la tessera associativa, al costo di 6 euro per gli adulti e 3 euro per gli studenti, acquistabile in loco dalle ore 20 di ogni serata.