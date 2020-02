Al cinema Aurora un cineforum in lingua inglese e spagnola

Da martedì 11 febbraio a martedì 24 marzo 2020 si svolge nell'ambito linguistico-didattico il Cineforum in lingua inglese e spagnola al Cinema Aurora di Verona. Si tratta di un ciclo di proiezioni che hanno lo scopo didattico-educativo di diffondere la conoscenza delle lingue straniere presso i giovani oltre che a dare l’opportunità, a chi lo desideri, di cimentarsi in una lingua straniera attraverso la visione di alcune tra le pellicole più note fra quelle in circolazione.

È prevista la visione di cinque film in lingua originale con sottotitoli in un ottica formativo-culturale. L’obiettivo del progetto è proporre un‘occasione di visione collettiva come arricchimento culturale, avvicinando i partecipanti al linguaggio cinematografico, forma d’arte capace di raccontare la realtà favorendo la riflessione e il dibattito.

Il programma

martedì 11 febbraio:”Hidden figures”: the story of a team of female African-American mathematicians who served a vital role in NASA during the early years of the U.S. space program, il dibattito in lingua sarà guidato dalla Docente Madrelingua Fiona Clancey



martedì 18 febbraio: ”Campeones” : Marco es el asistente de un entrenador de un equipo de basket entre las mas populares de España, il dibattito in lingua sarà guidato dalla Docente Madrelingua Marìa Paz Carretero Feijòo



