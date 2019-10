Una mostra fotografica in Gran Guardia racconta il cimitero monumentale di Verona

Prima le visite guidate, per vedere, con occhi diversi, il museo a cielo aperto della città. Poi un libro, per raccontare l’inestimabile patrimonio artistico e culturale presente al suo interno. Ora, una mostra fotografica, per ripercorrere le tappe della storia cittadina attraverso le immagini e le emozioni che trasmettono.

Prosegue il progetto avviato da Amministrazione ed Agec per valorizzare il Cimitero Monumentale, per far conoscere a tutti, turisti compresi, un luogo che va oltre la casa dei defunti e si apre alla conoscenza, alla scoperta e soprattutto alla storia.

Da domenica 6 fino al 20 ottobre, in Gran Guardia sarà possibile visitare la mostra “L’arte della memoria. Il Cimitero Monumentale di Verona museo a cielo aperto”. Circa un centinaio le foto esposte, frutto di un intenso lavoro realizzato quest’estate dai fotografi dell’Archivio Tommasoli, che hanno scattato di giorno ma anche di notte per cogliere le atmosfere più significative ed emozionali.

Le foto "moderne", ossia realizzate con strumenti digitali, saranno affiancate a quelle d’epoca, una ventina di scatti datati fine Ottocento che testimoniano eventi storici di particolare interesse.

In mostra, attraverso immagini di statue e opere presenti nel Monumentale, soprattutto le emozioni e i sentimenti, dal ricordo al dolore, dalla pietà alla serenità. Ampio spazio è dato alla presenza femminile, la donna come angelo, come madre ma anche come giovani sbarazzine e allegre.

Informazioni e contatti

Durante l’apertura della mostra, si terranno delle visite guidate a cura degli autori venerdì 11, sabato 12, domenica 13, giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20 ottobre.

Le visite saranno articolate in due turni di massimo 20 partecipanti ciascuno, dalle 17 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.30.

Prenotazione obbligatoria al numero 045-8051311 o tramite mail all’indirizzo comunicazione@agec.it almeno 48 ore prima del giorno e del turno prescelto, indicando nome, cognome e il numero dei partecipanti.

Web: https://www.agec.it/cimiteromonumentale/

- https://www.facebook.com/cimiteromonumentalediverona/