III° Ciclo di Visite alle Chiese di Verona: la Cattedrale di Santa Maria Matricolare

Dopo il grande successo della visita formativa alle opere di restauro conservativo della Chiesa di San Fermo Maggiore, che si è tenuto lo scorso 13 aprile, il prossimo venerdì 11 maggio dalle ore 16, appuntamento con il secondo incontro del terzo ciclo di visite alla riscoperta del Patrimonio storico architettonico delle chiese di Verona con l’evento dedicato alla Cattedrale di Santa Maria Matricolare (Duomo di Verona).

La rassegna organizzata dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona si inserisce nel programma di formazione dei propri iscritti e di valorizzazione del territorio con una particolare attenzione per le opere di restauro e recupero. L’attuale Consiglio mira a trasformare l’obbligatorietà formativa posta in capo all’Architetto, in reale occasione di accrescimento culturale e professionale per l’iscritto; gli architetti impegnati in complesse opere di recupero e valorizzazione del patrimonio monumentale della nostra città, parlano ai colleghi veronesi e alla cittadinanza, l’esperienza maturata sul campo diviene occasione di confronto e aggiornamento professionale; così il Presidente Arch. Margotto rivolgendosi ai colleghi riuniti nella sala conferenze del Centro Toniolo, ha avviato il 13 aprile scorso il ciclo formativo proposto agli architetti veronesi.

Durante l’incontro alla Cattedrale, di venerdì 11 maggio, verranno illustrati sia gli aspetti storico architettonici dell’edificio, grazie all’intervento di un esperto storico dell’arte, sia gli interventi di restauro eseguiti.