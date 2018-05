Prosegue il ciclo d’incontri "Religio": gli angeli da Giotto a Caravaggio

Continua “Religio”, il ciclo d’incontri sulla storia delle religioni con Pier Angelo Carozzi. Terzo appuntamento mercoledì 16 maggio alle 21, alla Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona. Ingresso libero. Tre sono i fattori importanti che ci permettono di cogliere la valenza storica e iconologica degli angeli: il quadro linguistico, quello filosofico-teologico, e infinte il fattore politico-sociale. Il professor Pier Angelo Carozzi, storico delle religioni, descriverà – avvalendosi di una copiosa iconografia – il lungo percorso che, dalle antiche civiltà sumere e babilonesi, passando per l’ebraismo, l’islam e il cristianesimo, ha visto la figura dell’angelo non solo giungere sino a noi, ma anche trasformarsi facendosi assai prossima all’uomo e alterando in maniera irriconoscibile i propri lineamenti.

Il ciclo d’incontri “Religio”, dal titolo “L’angelo, iconografia e storia”, continua mercoledì 16 maggio alle 21.00 con l’intervento “Gli angeli da Giotto a Caravaggio”, alla Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona, in via Santa Maria in Organo, 4. Chiude il ciclo l’ultimo appuntamento, mercoledì 23 maggio alle 21.00, “Gli angeli nell’Età moderna e coloniale”. Ingresso libero.

