Ciclo di eventi "Per non dimenticare Nicola" nel decennale dell'omicidio Tommasoli

Nel decennale della brutale uccisione di Nicola Tommasoli, vittima di una aggressione in Corticella Leoni a Verona il 1° maggio 2008, la famiglia Tommasoli, in collaborazione con l’Associazione “Prospettiva Famiglia” , con la Rete di Scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme”, con il Gruppo “Radici dei Diritti” dell’Ateneo di Verona, con Legambiente Verona e con diverse Associazioni del territorio, ha organizzato un ciclo di eventi formativo-culturali, che si svolgeranno nella nostra città durante l’intero mese di maggio, per sensibilizzare la cittadinanza a riflettere sui diffusi e frequenti episodi di violenza giovanile, ma soprattutto sulla necessità di costruire il senso di legalità, intesa come rispetto dell'altro e delle regole di convivenza, sviluppando un’etica della responsabilità e stimolando entusiasmo nei giovani, nei confronti della dimensione sociale.

L’elenco degli eventi qui allegato, che include momenti di riflessione, musicali e teatrali, anche col coinvolgimento degli studenti del territorio veronese, propone importanti relatori, autori, attori e musicisti.

2 Maggio – ore 17.00 - Commemorazione in Corticella Leoni, con Don M. Campedelli e l’Ensemble Terra Mater

3 Maggio – ore 20.30 - “Parole e Musiche” - chiesa di S. Nicolò – P.zza S. Nicolò - Musiche eseguite dai docenti, dai genitori e dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di S. Ambrogio, intervallate dalla lettura di testi scritti dagli studenti per le borse di studio “Nicola Tommasoli”. Ingresso libero.

4 Maggio – ore 9.00 per gli studenti e ore 21.00 per tutti - Polo Zanotto – Viale dell’Università, 2 - Spettacolo teatrale di Ture Magro “Uno strappo, Nicola Tommasoli, anno 2008“. Ingresso libero.

8 Maggio – ore 18.30 – Libreria Pagina dodici – Corte Sgarzarie, 6/A - presentazione del libro di don Luciano Ferrari “Geografia della sofferenza” con don Marco Campedelli.

8 Maggio – ore 21.00 - “Quali antidoti alla violenza? Educare alla responsabilità” – Centro civico Nicola Tommasoli – Via Perini, 7 - Pierpaolo Romani. 13 Maggio – ore 17.00 - Chiesa di San Nicolò, presentazione del libro “Il bisogno di pensare” di e con Vito Mancuso.

16 Maggio – ore 20.30 - “L. Caino” - Teatro David – Piazza Roma, Cadidavid - Spettacolo teatrale con N. Balasso, A. Brandalise, D. Ymer. G. Canali, J. Grossule, A. Brugnoli, F. Ceriani. Ingresso libero.

17 Maggio – ore 18.00 – libreria Jolly - Via Umbria 22/A - presentazione del libro “Il disubbidiente” di e con Andrea Franzoso.

21 Maggio – ore 20.30 - "La banalità del male” – Batteria di Scarpa – Via S. Zeno in Monte – Incontro con A. Anderloni e don M. Campedelli. Ingresso libero.

22 Maggio – ore 8.30 - Liceo Fracastoro – G. Antonio Stella, “Fake news: da Serse, imperatore di Persia, ad oggi”. 23 Maggio – 20.30 “Concerto di fine anno” – San Pietro Incariano – Circolo NOI - Giovane Filarmonica dell’Istituto Dante Alighieri di S. Ambrogio.

La Famiglia Tommasoli ringrazia: Chiara Stella e Roberto Leone per “Gruppo Radici dei Diritti”, Daniela Galletta e Paolo Stefano per “Prospettiva Famiglia” e Rete “Scuola e Territorio: Educare insieme”, Nicola Sartor per l’Università di Verona, Chiara Martinelli per Legambiente Verona, Filippo Tommasoli, Riccardo Avesani, Omar Girardi e tutti gli organizzatori, gli artisti, gli scrittori e gli altri partecipanti ai vari eventi, che rendono possibile la loro realizzazione, prestando gratuitamente la loro opera.