Un'intera giornata dedicata al ciclismo a Raldon con i memorial Mantovanelli-Moron

Domenica 2 settembre Raldon ospiterà un’intera giornata dedicata alla due ruote. Al mattino infatti si disputerà il tradizionale raduno cicloturistico dedicato ad Alberto Mantovanelli ed Alessandro Moron organizzato dalla Albertz Cycling Team. Sono attesi oltre 600 ciclisti che pedaleranno oltre che per ricordare i due amici Alessandro ed Alberto anche per la solidarietà. Anche quest’anno infatti l’intero incasso andrà alla associazione Le.Viss leucemia vissuta. Partenza ore 9 dal centro comunitario.

Nel pomeriggio invece con partenza alle ore 15 sono attesi circa 300 mini ciclisti di età compresa tra i 6 e 12 anni per il 40esimo Gran Premio per Giovanissimi - Memorial Mantovanelli Alberto - Giornata per Abeo. L’organizzazione ufficiale è del Gs Michellorie con la collaborazione del Gs Luc e la regia della Albertz Cycling Team e del Gs Raldon. Il ricavato della manifestazione sarà internante devoluto ad Abeo.

«Sarà una grande giornata di sport - commenta Enrico Mantovanelli organizzatore ed ideatore di entrambi gli eventi ciclistici - una giornata all’insegna della solidarietà e del ricordo. Voglio ringraziare in primis gli amici del Gs Raldon Opel De Togni con in testa i fratelli Faccio per il loro sempre fattivo e attivo impegno».

Un ringraziamento da parte degli organizzatori va anche al comitato Sagra con il suo Presidente Emanuele Piacenza, al Us Michellorie e Gs Luc, a Lupatotina Gas e Opel De Togni che sono gli sponsor principali, un grazie a tutti gli altri sponsor, all’associazione Fragolicoltori Veronesi ai volontari del Gruppo Cittadino Sicuro e a tutti i volontari. Entrambe le manifestazioni sono patrocinate dal Comune di San Giovanni Lupatoto e dal Panathlon Verona 1954.