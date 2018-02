CiaspSurprise: la ciaspolata delle sorprese con EquipeNatura

Una serie di uscite naturalistiche con le ciaspole: destinazioni a sorpresa, scelte dalla nostre Guide in base alle condizioni nivo-meteo, tipologia e caratteristiche dei gruppi che andranno a costituirsi...per un'esperienza top!

Programma generale

Ritrovo sempre alle ore 18:00 per le uscite serali del sabato e alle 9:30 per quelle diurne della domenica, presso l'uscita del casello dell'A22, Affi – Lago di Garda Sud e/o in successivi punti più consoni alla destinazione e alla provenienza dei partecipanti.

Segnati la data, iscriviti entro il giovedì precedente l'uscita a info@equipenatura.it specificando il tuo livello di preparazione, chiedendo alla nostra guida tutte le info di cui necessiti: se il meteo è buono e ci saranno sufficienti adesioni, si parte! Ogni volta con una destinazione a sorpresa, ma con la garanzia di neve, paesaggi mozzafiato, tanto divertimento!



Date in calendario, febbraio: Domenica 11, Sabato 17, Sabato 24.

Date in calendario, marzo: Sabato 3, Domenica 4, S. 10, S. 17, D. 18, S. 24, D. 25.

Per tutte le escursioni si richiede:

l’utilizzo di scarponi da montagna o di doposci (purché non siano di tipo “Moon boot”) per poter indossare correttamente le ciaspole / racchette da neve;

l'utilizzo di ciaspole e bastoncini: noleggiabili con specifica richiesta all'atto dell'iscrizione; abbigliamento caldo e confortevole, adatto ad un’escursione in montagna in quota nell'orario in cui l'uscita si svolge e alla stagione (non dimenticare berretto, guanti, maglione e giacca antivento!) sempre utili le ghette e una pila frontale o una torcia elettrica con le batterie cariche!



Prezzi: 8€ a persona tesserati equipENatura, 10€ non tesserati.

Per tesserarsi occorre farlo presente già all'atto dell'iscrizione via mail.

Il prezzo comprende l'accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013) e/o di una Guida Alpina.

Il prezzo non include il noleggio del materiale, eventuali pranzo o cena. L'escursione verrà attivata ogni venerdì pomeriggio precedente l'uscita sulla base delle condizioni meteo previste e con un minimo di 15 partecipanti. Le preiscrizioni, non vincolanti, ma necessarie per questioni organizzative, si raccolgono entro le ore 20 del giovedì precedente al 3491389629 o via mail a info@equipenatura.it



Link all'evento



Link Equipe Natura