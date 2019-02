Divertimento e buona tavola per la ciaspolata serale da Malga San Giorgio al Monte Grolla

Sabato 9 febbraio grande appuntamento con la "ciaspolata" serale da Malga San Giorgio al Monte Grolla e cena al ristorante "Caminetto". Vuoi un sabato sera divertente e appetitoso? Allora questa è l'occasione giusta! Una ciaspolata nel cuore della Lessinia, con partenza e arrivo a Malga San Giorgio.

Indosseremo le ciaspole e partiremo verso il Monte Grolla, la valle di passo Malera e i magnifici crinali di questa straordinaria zona del parco naturale, godendo del silenzio della notte e delle emozionanti luci della città da uno dei luoghi più magici della montagna veronese.

A metà percorso un caldo break in quota e poi giù in discesa per tornare a Malga San Giorgio dove ci aspetta una succulenta cena preparata da Daniel, lo chef del ristorante Al Caminetto. Il menù prevede gli immancabili Gnocchi malga, spezzatino di manzo con polenta, sbrisolona, bevande e caffè... e non è finita qui: Tazza in alluminio marchiata "Alta Lessinia" in omaggio, super lotteria e tanto divertimento!

Programma della serata

Ore 19,00 - Ritrovo a Malga San Giorgio

Ore 19,15 - Consegna ciaspole e partenza escursione

Ore 21,15 - Rientro a Malga San Giorgio

Ore 21,30 - cena al Ristorante Al Caminetto

Ore 23:30 - Fine serata

Per informazioni o richieste chiama il numero: 320 0736306

(fonte foto AltaLessinia)