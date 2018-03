Ciaspolata notturna in Lessinia con super grigliata e festa al Rifugio Branchetto

SABATO 24 MARZO 2018 - Evento speciale: ciaspolata notturna tra le faggette e i pascoli innevati del Passo del Branchetto con grigliata, birra, degustazione di Pearà e festa in rifugio!

Ecco un bellissimo evento speciale da non perdere: una bellissima ciaspolata in Lessinia sui morbidi pendii innevati del Passo del Branchetto, prima di sederci a tavola per una succulenta cena in rifugio. Eh sì, stavolta dopo la ciaspolata ci aspetta una super grigliata mista a buffet, una birra fresca e una degustazione di Pearà "al bicchiere", tutti dettagli che rendono questa serata molto originale! Ci attendono infatti Rosalba e Cristian del Rifugio Branchetto con la loro ospitalità, bella musica e tanto divertimento. Ti consigliamo di non pensarci tanto... invita subito gli amici e prenota subito il tuo posto!

PS: al rifugio puoi anche dormire se vuoi, clicca qui e contatta il rifugio

Grado di difficoltà: FACILE

Durata ciaspolata: 2:00 di cammino

Noleggio ciaspole, assicurazione, guida ambientale naturalistica, cena a buffet e lotteria inclusi nel prezzo!

Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking per poter indossare correttamente le ciaspole. Si consiglia un'abbigliamento invernale adeguato e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.



NOTE: La cena a buffet prevede grigliata mista, contorni di verdure, pearà, 1 birra, acqua, caffè. Escursione sconsigliata ai minori di 14 anni.

Programma della serata

Ore 19,15 - Ritrovo al parcheggio del Rifugio Branchetto

Ore 19,30 - Consegna ciaspole e partenza escursione

Ore 21:30 - cena a buffet e musica in rifugio

Ore 23,00 - Fine serata

Iscrizioni

Per informazioni chiama il 045 5117713.

Puoi iscriverti a questo evento anche presso il negozio

Montura Store Verona Via San Nicolò 1, 37121 (Verona) - Google Maps

Oppure iscriviti subito online con PayPal o Bonifico Bancario

