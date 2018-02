Ciaspolata notturna in alta Lessinia tra boschi e pascoli innevati

VENERDì 09 FEBBRAIO 2018 - Ciaspolata notturna in Alta Lessinia su un fantastico manto di neve fresca, con cena in rifugio, iscriviti ora! La neve fresca è tornata e siamo subito pronti con questa straordinaria escursione con le ciaspole in Lessinia, tra le malghe e i boschi dei Folignani, il cuore del parco Naturale Regionale della Lessinia. Un uscita molto affascinante in neve fresca che si concluderà a cena gustando i piatti tipici del Rifugio Bocca di Selva. E a fine serata.. super lotteria!!



La cena in rifugio prevede: un primo a scelta tra gnocchi di malga e zuppa d'orzo, un secondo a scelta tra gulasch polenta e piselli o formaggio polenta e piselli; per finire... un dolcetto della casa, il tutto accompagnato da acqua, vino, caffè.

Grado di difficoltà: FACILE

Durata ciaspolata: 1:45 h

Noleggio ciaspole, guida, cena in rifugio e assicurazione inclusi nel prezzo!

Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking per poter indossare correttamente le ciaspole. Si consiglia un'abbigliamento invernale adeguato e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.

Programma escursione

Ore 19,00 - Ritrovo a Bocca di Selva - Google Maps

Ore 19,15 - Partenza ciaspolata

Ore 20,15 - Break caldo in quota (The e biscotti)

Ore 21,00 - Cena al rifugio Bocca di Selva

Ore 23,00 - Fine serata

ISCRIZIONI

Per informazioni chiama il 045 5117713.

Puoi iscriverti a questo evento anche presso il negozio

Montura Store Verona Via San Nicolò 1, 37121 (Verona) - Google Maps

Oppure iscriviti subito online con PayPal o Bonifico Bancario

Gallery