Alta Lessinia: Ciaspolata notturna da passo Fittanze al rifugio Castelberto

SABATO 10 MARZO 2018 - Ciaspolata notturna sulla suggestiva dorsale del Monte Castelberto e i suoi panorami, con cena tipica in rifugio! Un'escursione con le ciaspole in Alta Lessinia con arrivo sulla cima del Monte Castelberto, tra nevi immacolate, segni indelebili della Prima Guerra Mondiale e splendide viste verso le luci della pianura e della sottostante Val d'Adige. Una bellissima serata in cammino con cena in rifugio, dove ci attende la calda ospitalità del Rifugio Castelberto e un omaggio floreale per tutte le donne!



La cena in rifugio prevede: Orzetto di Castelberto, polenta funghi formaggio e soppressa, acqua, vino, caffè tagliere di dolci misti del rifugio.



Grado di difficoltà: MEDIA

Durata ciaspolata: 2:30 ore di cammino all'andata, 2 ore al ritorno

Prezzo: € 35,00 / €28,00 min. di 14 anni



Noleggio ciaspole, guida ambientale naturalistica, cena, lotteria e assicurazione inclusi nel prezzo! Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking per poter indossare correttamente le ciaspole. Si consiglia un'abbigliamento invernale adeguato e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.



Programma della serata

Ore 18,00 - Ritrovo a Passo Fittanze - Google Maps

Ore 18,15 - Partenza escursione

Ore 20,00 - Break caldo in quota (The e biscotti)

Ore 21,00 - Cena al rifugio Castelberto

Ore 22,15 - Partenza dal rifugio

Ore 00,30 - Arrivo alle auto



ISCRIZIONI

Per informazioni chiama il 045 5117713.

Puoi iscriverti a questo evento anche presso il negozio



Montura Store Verona Via San Nicolò 1, 37121 (Verona) - Google Maps



Oppure iscriviti subito online con PayPal o Bonifico Bancario

Gallery