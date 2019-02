Ciaspolata notturna tra i boschi dell'alta Lessinia con cena in rifugio

Sabato 23 febbraio ciaspolata notturna tra boschi e pascoli dell'alta Lessinia con cena in rifugio! La neve è tornata ad imbiancare la Lessinia e quindi vi proponiamo questa straordinaria escursione con le ciaspole in Lessinia, tra le malghe e i boschi dei Folignani, il cuore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Un'uscita molto affascinante e divertente che si concluderà a cena gustando i piatti tipici del Rifugio Bocca di Selva. A metà percorso un caldo break in quota e a fine serata.

La cena in rifugio prevede: tagliere di affettati e formaggi del territorio, un piatto a scelta tra gnocchi di malga e zuppa d'orzo, un dolce a scelta tra bonet di cioccolato e amaretti o panna cotta frutti di bosco, il tutto accompagnato da acqua, vino, caffè.

Grado di difficoltà: facile

Durata ciaspolata: 1:45 h

Noleggio ciaspole, guida, cena in rifugio, gadget e lotteria inclusi nel prezzo! Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking per poter indossare correttamente le ciaspole. Si consiglia un'abbigliamento invernale adeguato e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.

Programma escursione

Ore 19,00 - Ritrovo a Bocca di Selva - Google Maps

Ore 19,15 - Partenza ciaspolata

Ore 20,15 - Break caldo in quota (The e biscotti)

Ore 21,15 - Cena al rifugio Bocca di Selva

Ore 23,00 - Fine serata