DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 - Ciaspolata all'alba sui crinali delle malghe Malera con ricca colazione in rifugio! Vi proponiamo questa escursione con le ciaspole in Lessinia ammirando un'alba domenicale da un panorama innevato, con il bagliore del cielo stellato alle prime luci solari che si appropria di una nuova giornata tra le nevi della Lessinia. Un'uscita molto affascinante e divertente che si concluderà a tavola gustando una colazione "da campioni" al Rifugio Malga Malera.



Grado di difficoltà: FACILE

Durata ciaspolata: 1:45 h

Noleggio ciaspole, guida, assicurazione e colazione inclusi nel prezzo!

Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking (no moon boot) per poter indossare correttamente le ciaspole. Si consiglia un'abbigliamento invernale adeguato e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.



Programma escursione

Ore 06,20 - Ritrovo Piazzale Malga San Giorgio - Google Maps

Ore 06,30 - Partenza escursione

Ore 08,30 - Colazione a Malga Malera

Ore 09,15 - Partenza dal rifugio

Ore 10,00 - Arrivo alle auto

ISCRIZIONI

Per informazioni chiama il 045 5117713.

Puoi iscriverti a questo evento anche presso il negozio

Montura Store Verona Via San Nicolò 1, 37121 (Verona) - Google Maps

Oppure iscriviti subito online con PayPal o Bonifico Bancario

Gallery