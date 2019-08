Nella splendida cornice di Villa Zenobio-Trezza l'evento "Chorus & Friends"

"Chorus & Friends" andrà in scena nella sua nona edizione sabato 31 agosto alle ore 21 nell’usuale splendida cornice di Villa Zenobio-Trezza a Caldierino (Verona). In questi ultimi anni, il repertorio per Chorus messo a punto dal Maestro Carlo Bennati, pur non dimenticando mai le tradizioni, vira verso il pop internazionale e sfida la musica rock. Come sempre con un occhio al significato morale dei testi affrontati.

Sempre più frequentemente, a causa di queste trasgressioni musicali, la compagine strumentale formata dalla tastiera di Fabio Furlan, dal basso di Lorenzo Sartori e dalla batteria di Roberto Maschi, accoglie tra le sue fila session men d’elite, che pongono l’accento ora all’una ora all’altra delle atmosfere corali che si intendono esplorare.

L’ospite musicale di Chorus, di questa edizione, è il chitarrista veronese Giovanni Ferro, nome noto della scena musicale del fingerpicking nazionale. Come nella migliore tradizione di Chorus & Friends, Chorus ed ospite, si alterneranno sul palco, per duettare insieme in alcuni pezzi appositamente preparati per la manifestazione.

Ma tra gli amici di Chorus saremo anche felici di annoverare, ospite nel corso della serata, anche Sara Simeoni, primatista mondiale di salto in alto e campionessa olimpionica tra il 1978 ed il 1980. L’atleta azzurra, ora insegnante, racconterà, al microfono di Leonardo Rebonato, esperto di comunicazione e cronaca mediatica, le emozioni private e pubbliche di quella grande stagione.

Torna ad esibirsi poi con Chorus, di cui ha fatto parte nel recente passato, Nicola De Vincenzi, frontman della tribute band di Queen e Pink Floyd, i Nova. La sua voce non mancherà di caratterizzare la vena più rock di Chorus. E se non bastasse, la storia della serata verrà scritta live dall’artista della scrittura, Filippo Giuliari, che darà nuova vita e forma ai testi delle canzoni di Chorus. La realizzazione di Chorus & Friends è patrocinata dal Comune di Caldiero, dall’ASAC Veneto e dalle aziende Carrera di Caldiero (Vr), Life Group Servizi Assicurativi & Finanziari di Verona.

Ulteriori informazioni anche sulla prevendita dei biglietti, sono reperibili sul sito www.chorus.verona.it.