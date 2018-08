Chorus & Friends 2018: tutti "Figli Delle Stelle" con Alan Sorrenti a Villa Zenobio-Trezza

Si è tenuta nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la conferenza stampa di presentazione dell’evento Chorus & Friends, in programma sabato 1 settembre alle 21 in Villa Zenobio-Trezza a Caldierino. Erano presenti il Presidente della Provincia di Verona, Antonio Pastorello; Luca Fiorio e Carlo Bennati, rispettivamente Presidente e Direttore di Chorus - Gruppo Ritmico Corale e Tito Tacchella, socio fondatore dell'azienda Carrera S.p.A.

Ospite d’eccezione dell’evento sarà Alan Sorrenti, autore – tra le altre – della canzone senza tempo Figli delle Stelle. Cornice dell’appuntamento sarà Villa Zenobio-Trezza, messa a disposizione dalla famiglia Tacchella e dalla Carrera Jeans. Chorus - Gruppo Ritmico Corale propone e organizza Chorus & Friends dal 2011. Nelle scorse edizioni hanno partecipato artisti come Neri Per Caso, Sonohra, Venetum Brass, Detto Mariano, passando poi per i buskers Deitschneafner Blechblaser Trio di Bolzano e il duo campano “Posteggiatori Abusivi”, fino al giovane ma ormai affermato talento di Beatrice Pezzini, finalista all’ultima edizione di The Voice of Italy. Senza dimenticare la collaborazione con il gruppo bandistico di rappresentanza della Città di Verona, l’omonima Big Band Ritmo Sinfonica di Marco Pasetto.

Quest’anno l’ospite di Chorus sarà Sorrenti, un’icona della musica dance italiana. L’artista italo-gallese è stato protagonista del primo progressive rock italiano, producendo album storici nel panorama sperimentale italiano, come la suite rock Aria. A metà degli anni ’70 si è poi avvicinato gradualmente al pop con pezzi quali Le tue radici (ripresa da Battiato nell’album Fleurs 3), e alla canzone napoletana con Sienteme e con la riproposizione di un grande classico tradizionale, come Dicitencello vuje. Il grande successo è arrivato vincendo il Festivalbar nel 1979 con Tu sei l’unica donna per me, che risultò anche il singolo più venduto dell’anno. Nel disco anche un brano che è rimasto nella storia della musica italiana: Figli delle stelle. Nel 1980 Sorrenti venne poi chiamato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, piazzandosi sesto con Non so che darei. Sorrenti vanta anche una lunga serie di collaborazioni musicali d’eccezione: dal violinista Jean-Luc Ponty, ai produttori musicisti Phil Ramone e Jay Gradon, passando da Steve Lukather e Mike Porcaro (i futuri Toto).

Chorus e Alan Sorrenti interagiranno sul palco con una band creata apposta per l’evento. Non mancheranno le novità di repertorio e qualche grande classico. Tra gli amici di Chorus ospiti della serata anche Sara Simeoni, primatista mondiale di salto in alto e campionessa olimpionica tra il 1978 ed il 1980. L’atleta azzurra, ora insegnante, racconterà al microfono di Leonardo Rebonato le emozioni private e pubbliche di quella stagione sportiva.

Balleranno poi il tango, con il coro e per il coro, i danzatori di Amedialuz di Antonio Fiorillo. Dulcis in fundo, tornerà a suonare per Chorus il sax tenore Paolo Dex Ballini, donando alla serata con un tocco di jazz.

Al termine del concerto, anche quest’anno, gli spettatori potranno proseguire i festeggiamenti in piazza San Lorenzo Martire a Caldierino dove, su prenotazione, sarà possibile cenare all’aperto con i coristi.

Chorus & Friends è patrocinato dalla Provincia di Verona, dal Comune di Caldiero, dall’ASAC Veneto. Partner dell’evento Carrera S.p.A di Caldiero, Life Group Servizi Assicurativi & Finanziari di Verona, Tecnostile Contract di San Martino Buon Albergo e Zanna Bianca Toelettatura e Pet Shop di San Martino Buon Albergo.

Ulteriori informazioni anche sul sito www.chorus.verona.it