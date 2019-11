Doppia visita guidata per l'ultimo giorno di apertura al Parco Giardino Sigurtà

Gli ultimi giorni di apertura della stagione 2019, che terminerà domenica 10 novembre, sono ricchi di sorprese e fascino al Parco Giardino Sigurtà: nell’oasi verde di Valeggio sul Mincio l’autunno regala, infatti, visuali e giochi di colore quasi inaspettati.

Protagonista di questo periodo è il fall foliage, il cambiamento del colore delle foglie degli alberi: in particolare al Parco il processo avviene negli aceri giapponesi (qui presenti in oltre 500 esemplari) e nelle lagerstroemie: ambra, giallo, rosso, arancione, ocra che mostrano le tonalità più brillanti soprattutto nelle giornate di sole. Uno spettacolo che conquista chi ha il pollice verde (ma non solo) in ogni angolo del Parco, grazie anche ai carpini neri, bianchi, ai liquidambar, agli alberi di tulipifera, ai faggi e ai ginkgo biloba.

Per salutare i visitatori e dare appuntamento alla nuova stagione, il Parco offre due visite guidate, previo acquisto del biglietto di entrata: domenica 10 novembre gli amanti del verde potranno scoprire, grazie ad una rilassante passeggiata, gli angoli di interesse storico (l’origine del Parco risale al 1407), botanico ed artistico (come l’Eremo e il Castelletto).

Sarà possibile partecipare a uno dei due turni di visita organizzati (massimo 50 persone ciascuno) che si terranno alle ore 10.30 e alle ore 14. Prenotazione della visita guidata la mattina stessa del 10 novembre alla biglietteria. In caso di maltempo la Direzione si riserva il diritto di annullare le visite guidate.

Per ulteriori informazioni e per il calendario eventi (anticipazioni degli appuntamenti della stagione 2020) www.sigurta.it.