Dal 6 al 15 giugno, nel Chiostro di San Giorgio in Braida, si tiene la rassegna musicale "Un fiume di Note - musica in riva all'Adige", proposta per il sesto anno dall'associazione In Nomine Artis, in collaborazione con il duo Alberto Frugoni, tromba, e Irene Frigo, pianoforte. Quattro appuntamenti a ingresso libero, tutti alle ore 21.

L’associazione “In Nomine Artis”, sorta nel 2014 per iniziativa di musicisti professionisti veronesi attivi da decenni sul territorio veronese, nazionale e internazionale, ha lo scopo di divulgare la musica, promuovere rassegne e stagioni concertistiche, attivare masterclass rivolte ai giovani musicisti creando interesse nell’attività musicale e culturale.

Quattro appuntamenti musicali, dal 6 al 15 giugno 2018, alle ore 21:

mercoledì 6 giugno

Coro Voci del Baldo Città di Verona

"Per non dimenticare.... la guerra, la pace, la montagna"

Direttore Federico Donadoni



violino Glauco Bertagnin ; fisarmonica Gianni Fassetta

"Di scena e di danza"



pianoforte Alberto Nones ; soprano Laura Tomasucci

"Amore di donna"



viola Massimo Gatti; clarinetto Raffaele Bertolini; pianoforte Ilaria Costantino

"Trio Friedrich"

Direzione artistica a cura del Duo "Vibrazioni Consonanti": Irene Frigo e Alberto Frugoni.

