Il chiostro dei poeti ospita Fernando Rossato e la sua fisarmonica

Solo per i mesi di gennaio e febbraio 2019 il consueto incontro si terrà di giovedì dalle 20.45, poi da marzo "Il chiostro dei Poeti" riprenderà ogni primo Venerdì del mese fino a giugno.

Come sempre, giovedì 31 gennaio 2019, l'evento sarà nella sala civica dell’ex-convento S. Maria delle Grazie di Saguinetto. Tutti potranno recitare poesie proprie e altrui sia in italiano che in lingua veneta. Le composizioni saranno intervallate dalla fisarmonica del maestro Fernando Rossato che eseguirà brani tradizionali e più recenti. La serata avrà luogo grazie all'associazione la pianura Cultura con i poeti del chiostro e il Comune di Sanguinetto Assessorato alla cultura, che da anche il patrocinio insieme a "Viviamo La Bassa".

Come sempre al termine dell'incontro vi sarà un momento conviviale offerto dagli sponsor. L’ingresso è gratuito. Si ricorda che il giorno seguente, venerdì 1 febbraio, tutti i poeti del chiostro e tutti gli amanti della poesia e della recitazione di tutta la bassa si troveranno a Casaleone tra gli stand della Fiera del Radicchio, con una serata a sorpresa sempre con entrata gratuita.