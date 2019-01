Nella Chiesa di San Tomaso Cantuariense il tradizionale concerto in omaggio a Mozart

Lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Tomaso Cantuariense si terrà il tradizionale appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770. L’organo custodito presso la Chiesa di San Tomaso, datato 1716 e realizzato da Giuseppe Bonatti, fu suonato dal giovane compositore durante uno dei suoi tre viaggi in Italia accompagnato dal padre. Questi nella propria corrispondenza narra che nell’occasione si presentò una folla tale da rendere difficoltoso l’ingresso del giovane artista, dicendosi stupito di tanto clamore.

Il passaggio di Mozart è testimoniato dalle sue iniziali incise proprio sullo strumento ed ancora presenti. Questo speciale e prezioso organo verrà suonato durante l’appuntamento del 7 gennaio da un raffinato e prestigioso interprete, il M° Andrea Marcon, Direttore delle iniziative musicali di Fondazione Cariverona, accompagnato dal Quartetto VenEthos Ensemble, composto da Giacomo Catana, Mauro Spinazzè, Francesco Lovato, e Massimo Zaborra Raccanelli.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di nove composizioni dell’artista settecentesco: Quartetto per archi in Sol maggiore KV. 156, Adagio in Do maggiore KV. 356, la Sonata del signor Mozart ridotta per l’organo dal signor Nicoló Moretti, le Sonate da Chiesa in Fa maggiore, Re maggiore, Sol maggiore e Do maggiore. L’appuntamento musicale si concluderà con la Fantasia in Re minore KV. 397 e il Quartetto per archi in Sol Maggiore KV. 80.