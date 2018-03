Chicago Mike Beck in concerto al Cohen Verona

Domenica 1 aprile Chicago Mike Beck torna in concerto al Cohen Verona con la sua carica di rock e blues.

INGRESSO GRATUITO

Vuoi assicurati un posto a sedere? Prenota il tuo tavolo!

Info e prenotazioni: 0458949522 - 3473234011 (WhatsApp)



I concerti dal vivo e il repertorio eclettico di più di 1000 canzoni hanno portato “Chicago” Mike Beck, con i suoi fan fedeli su due continenti, a viaggiare migliaia di miglia ed essere in tour per decenni in ogni parte del mondo. Con la sua musica condivide il messaggio di pace impegnandosi ad ispirare gli altri a cogliere una vita di creatività ed andare oltre l’ordinario.



Chicago Mike dà ogni anno centinaia di concerti energetici ai diversi pubblici appassionati in Europa e l’America del Nord, esibendosi da solo oppure con la sua band Chicago Mike’s InterGalactic Brother & Sisterhood of Big Eyed Beans. Recentemente ha finito il suo primo tour in Asia. Mike, oltre a coast to coast negli Stati Uniti, ha suonato anche in Canada, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Spagna, Thailandia e Giappone.



Mike è stato featured artist al prestigioso Rocky Mountain Folks Festival in Lyons, Colorado, ha goduto i concerti ufficiali al famoso Sundance Film Festival in Utah, ogni anno dà concerti per diverse settimane allo storico Bright Angel Lodge sull'orlo sud del Grand Canyon e la sua band è stata l’headliner allo showcase finale di ÉCU Film Festival a Parigi, Francia.



Mike ha vinto numerosi premi di ASCAP per la scrittura di canzoni ed è stato membro della facoltà alla Planet Bluegrass SongSchool dal 2005. In più ha tenuto lezioni, seminari, workshop, sessioni di guida agli eventi di musica e film, per esempio UCLA, South-by-Southwest, AmericanaFest, Folk Alliance International e tanti altri.



Il suo primo CD è uscito in ottobre 2002 ed ha ricevuto recensioni appassionati ed è stato messo in onda sulla radio ovunque negli Stati Uniti, Europa e Giappone. I musicisti presenti sul CD includono dei membri della sua band Big Eyed Beans americana e europea, anche il virtuoso dell’armonica Howard Levy, il grande chitarrista blues Larry McCray e la folk diva Nora O’Connor. Mike ha suonato dal vivo sia sulla radio che sulla televisione in tanti occasioni e durante le Olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002 Amy Jacobson da NBC ha prodotto un filmato di Mike e la sua musica che è stato trasmesso l’ultimo venerdì delle Olimpiadi. Qualche anno fa è stato fatto il film “Chicago Mike: The Movie”, un cortometraggio documentario di Mike che è stato proiettato al Slamdance Film Festival. Al momento Mike sta lavorando sul suo prossimo album a lungo-atteso che dovrebbe uscire più tardi quest’anno.



Con la sua voce appassionata e la dinamica presenza sul palco, i concerti di Mike includono rock, soul, blues e country. Le canzoni includono i suoi coinvolgenti originali, i classici di rock preferiti, i commoventi standard di soul e i colpevoli piaceri.

http://www.mikebeck.us/

(fonte Facebook)