La chiave della storia: chiavi, serrature e forzieri antichi a San Martino Buon Albergo

La difesa dei propri beni è stata fin dalla notte dei tempi un’esigenza dell’uomo. Dalla comparsa delle città e delle abitazioni proteggere cose e persone divenne un imperativo. Oggi siamo onorati di far conoscere ai nostri associati la preziosa collezione “Clavis” conservata all’interno della sede di San Martino Buon Albergo della prestigiosa azienda Conforti Spa: potrete ammirare chiavi, serrature, forzieri e casseforti a partire dalla protostoria, passando per l’epoca romana, il Medioevo, continuando col Rinascimento e via via fino ai nostri giorni. Capolavori di incredibile maestria artigiana provenienti dall’Europa, ma persino dall’Africa, raccolti in decenni di ricerca dall'Ing. Leopoldo Conforti, che rappresenta il trait d’union fra le origini di questa realtà imprenditoriale veronese, che ha festeggiato i cent’anni di vita nel 2012, e un futuro di classe e innovazione nel settore della sicurezza. Eccellenza italiana e orgoglio cittadino che scoprirete in uno stimolante viaggio nel tempo e - perchè no - nel mistero e nei segreti.

Programma

ore 9.45 ritrovo entrata azienda Conforti Spa

ore 10.00 Introduzione e visita guidata con Valentina Conforti e Dott. Battiferro Bertocchi

ore 12.00 fine visita guidata

ore 12.15 piccolo rinfresco congedo e saluti



Ogni partecipante riceverà in omaggio una copia del libretto "CENT'ANNI CON GRATITUDINE"



Iscrizione Obbligatoria entro il 24/10/18 - Max 20 partecipanti



Quota di partecipazione €10,00 (accesso libero agli iscritti dell'Associazione, previa prenotazione) - Info e prenotazioni: tel 334 9028475

email musantiquaverona@gmail.com info@musantiqua.it