"Chiaretto in Cantina", visite guidate e degustazioni sul lago di Garda a Bardolino

Tornano gli appuntamenti in cantina con il vino rosa del lago di Garda. Sabato 4 e domenica 5 luglio 2020 venti aziende produttrici del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino apriranno le porte agli appassionati per visite guidate e degustazioni. L’iniziativa, denominata "Chiaretto in Cantina", è stata organizzata unitariamente dalla Fondazione Bardolino Top, dal Comune di Bardolino e dal Consorzio di Tutela e inserita nel progetto L’Estate del Chiaretto di Bardolino.

Le aziende aderenti, dislocate in tutto il territorio consortile, dal Garda al monte Baldo, dalla Valdadige, con una puntata fino a Soave, proporranno ai visitatori calici di Chiaretto e degli altri vini del territorio, accompagnati da taglieri di formaggi, salumi o altri prodotti tipici. «L’iniziativa Chiaretto in Cantina è un’occasione per tornare a vivere in serenità il territorio vinicolo del lago di Garda e del suo entroterra. - spiega Franco Cristoforetti, Presidente del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino - Le cantine consorziate proporranno un programma in cui sarà possibile scoprire i vini, gli oli e gli altri prodotti locali in una giornata in vigneto di svago e convivialità».

«L’Estate del Chiaretto di Bardolino è l’evento che ha segnato la ripartenza del nostro territorio e un progetto che sicuramente proseguirà anche nel 2021, quando potremo far coincidere la sua conclusione con il Palio del Chiaretto» ha spiegato Carlotta Bonuzzi, consigliere comunale con delega alle manifestazioni. Dopo il weekend del Chiaretto in Cantina, il fine settimana dell’11 e 12 luglio sarà dedicato alle attività del centro storico e il principe rosa del Lago di Garda verrà riportato lungo le vie del paese con le attività che proporranno piatti tipici e aperitivi a base di Chiaretto di Bardolino. Nel frattempo sul sito del Consorzio di Tutela e su quello della Fondazione Bardolino Top è disponibile l'elenco delle cantine aderenti e tutte le indicazioni per la prenotazione di Chiaretto in Cantina. Le visite, organizzate dalle singole cantine, saranno gestite nel pieno rispetto delle normative riguardanti il distanziamento sociale.

Informazioni e contatti

Web: http://www.bardolinotop.it

- https://www.facebook.com/fondazionebardolinotop/