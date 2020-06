Alla scoperta delle meraviglie e dei sapori locali con "Bardolino Chiaretto on the road"

"Bardolino Chiaretto on the road" è l'evento slow che ti porta a scoprire le meraviglie del territorio dal 27 al 28 giugno 2020. Quattro percorsi, quattro passeggiate con partenze diverse e programmate per gruppi da 25 persone al massimo. La "magnalonga" in rosa del Lago di Garda.

Ogni percorso (La Rocca, Bardolino, Cisano, Calmasino), della durata di circa tre ore con l'accompagnamento delle guide, prevede 4 tappe in cantina per altrettante degustazioni di vino e di piatti tipici. Partenza alle 9.30 oppure alle 10.30 oppure alle 11.30.

Le prenotazioni sono aperte, scegliete il vostro percorso e l'orario di partenza:

Tour Bardolino - https://bit.ly/3fdWkG3

Tour La Rocca - https://bit.ly/3hbOWg1

Tour Cisano - https://bit.ly/3fb4Pl7

Tour Calmasino - https://bit.ly/2XNSGMW

Affrettatevi! I posti sono limitati!

Informazioni e contatti

Web: http://www.bardolinotop.it/

Evento Facebook