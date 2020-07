Gianluca Carollo e Chiara Luppi in concerto alla Littorina del Mincio di Salionze

Un jazz accattivante, seducente, d’atmosfera: è quello del “Soul Jazz Set” proposto dal quartetto del trombettista Gianluca Carollo, con la presenza vocale di Chiara Luppi, oltre a Giuliano Pastore al pianoforte, Davide Pezzin al basso e Mauro Beggio alla batteria. Lo si ascolterà giovedì 23 luglio alle ore 21.30 in occasione di un nuovo appuntamento di Musica in Littorina, la rassegna di concerti a cadenza settimanale ospitata dalla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR).

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta fondi che saranno destinati ai bambini seguiti dall'ABEO.

"Tu" è il più recente lavoro discografico realizzato dalla band di Gianluca Carollo con Chiara Luppi e il “Soul Jazz Set” ne esprime dal vivo le peculiarità: un progetto trasversale tra le sonorità jazz e soul che arriva a inglobare elementi eterogenei, dalle canzoni di cantautori italiani come Modugno al samba. Chiara Luppi, di origine italo-armena, ha studiato canto, pianoforte, teatro. È stata a Sanremo Giovani ed è apparsa in numerose trasmissioni televisive nazionali (“The Voice”, “Uno mattino in famiglia”). Ha preso parte a numerosi musical, compreso il kolossal Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. È la voce di tantissime sigle televisive e spot nazionali (tra i più famosi: RTL 102.5 “Very Normal People”). Gianluca Carollo vanta una formazione classica oltre che jazzistica (si è diplomato in conservatorio con Franco D’Andrea). Ha collaborato con artisti come Maria Schneider, Carla Bley, Tom Harrell, Jeremy Pelt, Steve Swallow, Billy Cobham, Enrico Rava, Fabrizio Bosso... Ma si è esibito anche con importanti cantanti: Amii Steward, Solomon Burke, James Brown, Zucchero, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Gino Paoli, Renato Zero, Lucio Dalla, Elio e le Storie Tese…

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR).

Web: www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel. 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini