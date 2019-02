Per la rassegna di teatro amatoriale in scena "Chi l'ha ucciso? (più giallo di così si muore)"

Sabato 23 febbraio alle ore 21.00 e domenica 24 febbraio alle ore 16.30, va in scena al Teatro S.S. Trinità di Verona lo spettacolo "Chi l'ha ucciso? (più giallo di così si muore)", di Valerio Bufacchi e Tiziana Crociani, per la regia di Valerio Bufacchi.

In una notte tempestosa, in una magione sperduta nelle montagne del New England, undici sconosciuti si incontrano, invitati da un misterioso ospite. Ignorano i motivi di tale invito e del perché di tanta riservatezza rispetto ai loro nomi.

Presto la serata si trasformerà in una scena del crimine e le loro vite si intrecceranno in una trama di intrighi e delitti. Ne usciranno vivi? Chi di loro è l'assassino? Un gioco dalle tinte gialle con un finale affatto scontato.

(fonte Comune di Verona)