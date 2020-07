"Nuovi Suoni" al Teatro Ristori di Verona con il concerto di Cesare Picco e Taketo Gohara

Il quarto appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ristori, R-estate – Il suono dopo il silenzio, in programma per giovedì 23 luglio alle ore 20, vede come protagonisti del nuovo affascinante allestimento, con il palco al centro della platea del Teatro Ristori, la coppia Cesare Picco e Taketo Gohara nello spettacolo "Nuovi Suoni".

Questa particolare e unica serata intitolata "Nuovi Suoni", accompagnerà il pubblico in un percorso caleidoscopico attraverso le corde del pianoforte. Il suono dello strumento è qui modulato in tempo reale dalle macchine del sound designer Taketo Gohara e tutto ciò che accade sul palco è dominato dall’istinto musicale di Cesare Picco, che, oltre ad esser l’autore di tutti i brani in programma, guida gli spettatori in territori sempre nuovi, organizzando via via il materiale sonoro che si sviluppa con il linguaggio dell’improvvisazione totale. In "Nuovi Suoni", passato e futuro musicale si rincorrono in un continuo gioco di specchi, andando oltre qualsiasi indicazione di genere musicale, portando al centro del palco il potere del suono in tutte le sue molteplici forme.

CESARE PICCO - Pianista improvvisatore e compositore a suo agio tra i beat elettronici come tra i suoni di un’orchestra barocca, è da sempre esploratore di nuovi suoni e sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Compositore per solisti e orchestre (come Moscow State Symphony Orchestra, I Virtuosi Italiani, Berlin Chambers Soloists), creatore di progetti speciali legati al mondo dell’Arte (Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano). Nel 2009 crea il concept di “BLIND DATE- Concert in the Dark”, concerto unico al mondo nel quale artista e pubblico sono immersi nel buio assoluto.

TAKETO GOHARA - Produttore e fonico collaboratore di artisti quali Vinicio Capossela, Brunori Sas, Negramaro, Elisa, Mauro Pagani e moltissimi altri. Negli ultimi dieci anni firma da produttore le più importanti produzioni discografiche della scena indie italiana. Dal 2007 collabora stabilmente con Cesare Picco.

Informazioni e contatti

I biglietti per la rassegna R-Estate – Il suono dopo il silenzio, saranno acquistabili in concomitanza dell’apertura della biglietteria, prevista sempre 2 giorni prima dello spettacolo dalle 16 alle 19.30. Le sere di spettacolo dalle 17 alle 20.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del Teatro Ristori: www.teatroristori.org.