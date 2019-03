"Certe fortune" di Andrea Vitali presso Villa Rizzardi Giardini Poiega

Il 15 marzo alle ore 18 presso Villa Rizzardi Giardini Poiega, in via Rizzardi 12 a Negrar di Valpolicella, Camilla Madinelli dialoga con Andrea Vitali (Certe fortune, Garzanti, 2019). Al termine, con i vini di Villa Rizzardi un brindisi con i lettori di Negrar, della Valpolicella, di Verona, che vorremmo numerosi, allieterà il lungo percorso che si concluderà nel maggio 2019. Un’occasione per ritrovarsi e conoscere nuovi amici lettori e amanti della cultura.

“L’avventura oltre l’avventura” è una manifestazione nell’ambito del Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar e dall’Università del Tempo Libero di Negrar, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Negrar e l’attiva collaborazione di Rivista e Associazione Culturale Ilcorsaronero, Libreria Terradimezzo, Pantheon Verona Network, APS Books & Games, CPIA Verona, Associazione MicroCosmo onlus, Yap edizioni, Onice Design, Hotel Villa Moron di Negrar, Trattoria Caprini di Torbe (Vr), Cantina Corte San Benedetto, Arbizzano e il patrocinio della Provincia di Verona.