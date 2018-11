A Castelnuovo la commemorazione delle vittime del bombardamento del 1944

Venerdì 30 novembre, con una breve cerimonia in vicolo I Maggio, Castelnuovo del Garda ricorda le vittime del bombardamento aereo del 1944 nel quale persero la vita i castelnovesi Noemi Sbalzerini in Turata, Angelo Turata, Giuseppe Zanella, Eustacchio Tosoni e Stella Spagnoli.

Il programma prevede l’alzabandiera alle 11.30 e l’omaggio alle cinque vittime del bombardamento con l’intervento delle autorità.

«La commemorazione dei nostri concittadini caduti durante la seconda guerra mondiale serve a mantenere viva la memoria storica di questi drammatici fatti, in particolar modo per le nuove generazioni» spiega Marina Salandini, assessore alle Manifestazioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il tricolore in via I Maggio e in via Montalto.