Al Centro Tommasoli incontro con l'associazione "Azione Comunitaria"

Giovedì 24 gennaio alle ore 20.45, presso il centro Tommasoli in via Perini (Borgo Venezia), si terrà un incontro organizzato da Azione Comunitaria, associazione veronese che si occupa del rifiorire delle relazioni umane sul territorio, in particolare nei luoghi periferici o ritenuti “marginali”, con la cooperativa CAUTO di Brescia sul tema del “Banco di Comunità”. Verrà affrontata in particolare l’esperienza di Castiglione delle Stiviere che, in collaborazione con la locale Amministrazione, opera con successo dal 2014.

Il Banco di Comunità è un luogo dove, partecipando, si mette a disposizione quello che si possiede in sovrappiù, ottenendo in cambio ciò di cui si ha necessità. Tutto ciò che si colloca sul banco della Comunità, assume un valore in FIL, Felicità Interna Lorda, che serve a "misurare" in modo equo ciò che si scambia. Il progetto è finalizzato alla generazione di benessere collettivo, a partire da un nuovo modello di economia di condivisione basato sulle relazioni, sulla reciprocità e sui legami sociali.

Il consorzio CAUTO è una delle più importanti realtà cooperative sul territorio Bresciano, impiega più di 300 lavoratori di cui un terzo svantaggiati ed ha alle spalle oltre venticinque anni di esperienza nel settore ambientale e del riuso oltreché nell’inclusione sociale.