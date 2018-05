Al Centro di Riuso Creativo dell’ex Arsenale rassegne e laboratori per giovani e genitori

Numerosi gli appuntamenti di maggio e giugno al Centro di Riuso Creativo dell’ex Arsenale. Tre le rassegna in programma, dedicate a giovani, adulti, genitori e animatori, che prevedono attività gratuite ideate per riutilizzare e trasformare in risorse gli oggetti di scarto.

“Mettiti in gioco”, appuntamenti per giovani e adulti sulle tecniche di riutilizzo dei materiali: Scrapbooking, mini album per ricordi (giovedì 3 maggio 16.30 – 18.30); Ri-cucio borse porta tablet (martedì 8 maggio 17.30 – 19.30); Il cesto porta oggetti per il bagno (martedì 15 maggio 17.30 – 19.30); Ri-luce lampade da tavolo (giovedì 24 maggio 16.30 – 18.30); Stampa sul legno (martedì 29 maggio 17.30 – 19.30); Porta trucchi (giovedì 31 maggio 16.30 – 18.30); Ri-biciclo (martedì 5 giugno 17.30 – 19.30).

Per gli animatori, impegnati con i bambini e i ragazzi nelle attività estive, è prevista la rassegna “AnimARTE”, il venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 19, a partire dal 4 maggio fino all’8 giugno: Costruiamo gioielli con le cannucce; Vestirsi di fantasia, costruiamo le maschere; Origami con la carta; Strumenti musicali costruiti con materiale di riuso; Acchiappasogni con materiali diversi; Costruiamo con dita creative braccialetti di corda.

Infine, la rassegna “Pagine e Scarti” permetterà ai genitori di bambini dagli 0 ai 6 anni di analizzare e creare libri illustrati per ragazzi: Escursus sui libri illustrati per l’infanzia (giovedì 17 maggio 17 -19); Commento guidato di libri scelti come esempi significativi (sabato 19 maggio 10 - 12 alla Biblioteca Civica di via Cappello); Laboratorio sulla costruzione di libri tattili con l’utilizzo di materiale di scarto, capace di dare efficacemente informazioni sensoriali (sabato 26 maggio 10 – 12).

A tutte le iniziative è possibile partecipare gratuitamente, previa prenotazione all’Ecosportello del Comune di Verona, tel. 045 8078666, cell. 3358242946, email: ecosportello@comune.verona.it.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito http://ecosportello.comune. verona.it, nella sezione dedicata al Centro di Riuso Creativo.