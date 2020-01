Al Centro cultrale Fiorella Milan va in scena "Mozart mio Mozart"

Eadem produzioni presenta "Mozart mio Mozart", un atto unico di Marco Brogi e Andrea De Manincor il 16 giugno 2020 alle ore 21 presso il Centro cultrale Fiorella Milan - Chiesa di Santa Croce, Via barbare 13, a Santa Maria di Zevio.

Sabrina Modenini | Sganarello - La morte Andrea De Manincor | Mozart - Don Giovanni Giulio Brogi | Don Luigi - voce fuori campo Regia di Marco Brogi | Luci di Francesco Bertolini | Prodotto da Gionata Lao.

Due attori affrontano uno stage propedeutico alla messa in scena di uno spettacolo sulla vita di Mozart. I dibattiti e le discussioni si aprono in medias res sull’opportunità o meno di affrontare tagli interpretativi, scelte ermeneutiche, di inserire o meno un’aneddotica sul salisburghese, di recuperare materiali dal suo epistolario. Ma insieme, quasi prendendo una via autonoma, lo spettacolo si reduplica sovrapponendo al personaggio di Mozart (interpretato da Andrea De Manincor) quello del suo doppio dannato, quel molieriano Don Giovanni alla figura del quale Mozart dedica uno dei suoi capolavori assoluti.

All’altro polo un personaggio femminile composito, che all’inizio sembra una collaboratrice domestica inviata da un oscuro benefattore, ma che, con il progredire dello spettacolo, si rivela infine come la morte (Sabrina Modenini) con cui Mozart instaura un cavalleresco quanto disperato duello sino a tentare l’estrema arma della seduzione. A Modenini, nella simmetrica drammaturgia “vita di Mozart/Don Giovanni di Molière”, spetta anche la parte di Sganarello, complemento indispensabile al divenire basso-comico della pièce e a stemperarla con la cifra della Commedia dell’Arte incardinando lo spettacolo su un binario insieme tragico e sospeso che la musica mozartiana, contaminata da ritmi cubani con un sapore di saudade latinoamericana, sottolinea ed enfatizza. Un’occasione per riflettere sul genio Mozartiano e insieme sul teatro barocco italiano e francese nel quadro di un’informazione biografica quasi “didattica” ma mai pedante o didascalica.

Informazioni e contatti

Ingresso 8 euro | "Free Pass" Disabile piu' operatore ingresso gratuito. Prenotazioni - Email: eademproduzioni@libero.it | Cell: 3315054825